Huachicol en Silao: aseguran inmueble y Pemex clausura toma clandestina

FPSPE aseguró también equipo utilizado para la extracción ilegal de combustible durante el cateo en la colonia Miguel Arenal

Redacción Notus3 octubre, 2025

Silao, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, a través de la Comisaría Regional IX de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y Pemex Seguridad Física, aseguró un inmueble en el municipio donde fue localizada una toma clandestina de hidrocarburo.

La intervención se llevó a cabo mediante una técnica de cateo autorizada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en un inmueble ubicado sobre la carretera federal 45, a la altura de la colonia Miguel Arenal.

En el lugar se localizaron diversos indicios utilizados para la extracción ilegal de combustible, entre ellos mangueras de alta presión, un tambo, herramientas de excavación y una válvula conectada directamente a la toma clandestina. Asimismo, se aseguró el inmueble donde se encontraba la conexión ilícita.

Personal de Pemex Seguridad Física procedió a clausurar la conexión ilícita para evitar riesgos a la población, daños al medio ambiente y afectaciones a la infraestructura energética de la nación.

