Gobierno de la capital recibe a China con ‘alfombra roja’, pero evita a Venezuela

Guanajuato, Guanajuato.- Ante Venezuela, país en crisis económica y con el estigma de que haber sido presidido por un dictador, la presidenta municipal -Samantha Smith- y la rectoría de Universidad de Guanajuato evitaron reunirse con la embajadora de ese país; al embajador de otro gobierno autoritario, pero económicamente exitoso, el de China, lo celebraron con solemnidad.

Stella Marina Lugo Betancourt, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en México, realizó una visita oficial a la ciudad de Guanajuato el pasado 12 de febrero. Durante su estancia, dio una conferencia en un centro cultural privado de la ciudad, ante la negativa de la Universidad de Guanajuato de hacerlo en la institución educativa.

Samantha Smith no acudió a recibirla o saludarla porque estaba supervisando el retiro de cables en desuso de las calles de la ciudad. La venezolana siguió su programa: sostuvo reuniones con regidores y diputados locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y estudiantes y profesores universitarios para exponer temas políticos y diplomáticos.

Su presencia no estuvo exenta de polémica, en espacial cuando fue invitada a Abasolo, donde dio una charla a estudiantes y el presidente municipal, Job Gallardo, fue criticado por decir que en aquel país no hay dictadura,

Cuestionada por la negativa, Samantha Smith dijo que se le amontonaron temas y tiempos de agenda y aclaró que no buscaría formalizar un hermanamiento con ciudad alguna de Venezuela.

El contraste fue con el embajador de la República Popular China en México, Chen Daojiang, quien estuvo en la ciudad para inaugurar las festividades del Año Nuevo Chino 2026 el pasado 21 de febrero.

La jornada diplomática y cultural, comenzó en el Salón de Cabildos, donde Smith Gutiérrez brindó una bienvenida oficial al diplomático. Entregó un reconocimiento a la Embajada “por su papel fundamental en el diálogo que hoy permite a Guanajuato diversificar su oferta turística y cultural”.

Celebraron los 500 días de gobierno de la munícipe y 54 años de relaciones diplomáticas entre México y China y hablaron de “abrir la puerta incluso al desarrollo económico del municipio, con la atracción de inversiones que puedan beneficiar a los guanajuatenses”.

Y el otro contraste: las autoridades realizaron el corte de listón de la muestra “Flight of the Heavenly Horse”, exposición de arte chino montada en el Museo de la Universidad de Guanajuato.

Cerraron el encuentro con broche de oro cuando el Embajador Chén Dao-chiáng y la presidenta municipal encendieron el “Fuego de Oriente”.