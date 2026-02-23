Diputada de MORENA “solo busca hueso”: simpatizante MORENA Irapuato

Irapuato, Guanajuato. Un simpatizante morenista y encargado de la página Morena Irapuato, señaló que la diputa local por el distrito XIX Maribel Aguilar González al parecer no rinde cuentas a los ciudadanos a los cuales representa, pues puso una casa de campaña en un municipio que no corresponde al distrito por el cual contendió en las pasadas elecciones.

El simpatizante morenista José Torres Ruiz Reyes, señaló que la diputada local buscó el voto en municipios como Abasolo, Valle de Santiago, Huanímaro, Pueblo Nuevo y Cuerámaro y cuestionó el por qué establecer su casa de campaña en un municipio que esta fuera de la circunscripción del distrito XIX por el cual contendió.

“Una tal Maribel Aguilar, dice que es diputada local, pero lo que no entiendo es que, si esa mujer andaba pidiendo el voto en Valle de Santiago, Abasolo, porque tiene una casa de gestión aquí en Irapuato”, dijo y luego mostró el video en el que la ahora diputada hacía el compromiso con las personas a las que se suponía iba a representar.

“Se supone que si vas a pedir el voto por esos municipios, debes darle cuentas a esos municipios…esta compañera no sé si pertenezca su distrito a Irapuato o sólo fue a pedir el voto; hay que respetar a la gente, a los ciudadanos, no andar brincando como chapulines de municipio en municipio, para ver que hueso les dan”, dijo el morenista.

Torrez Ruiz además dijo que, al parecer el motivo de esta decisión por parte de Aguilar González, es buscar un “hueso” futuro; así mismo el simpatizante morenista aseveró que dentro del partido Morena hay una serie de actores que generan corrupción dentro del partido, puesto que las actividades partidistas están casi veladas y no hay una comunicación eficaz sobre donde y cuando se llevaran a cabo.