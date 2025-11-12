Radiadores Vaca, entre el deporte y la evolución de los automóviles

Irapuato, Guanajuato.- Los “Radiadores” Vaca desde su fundador Manuel Vaca Castillo y ahora con su hijo Eduardo Vaca, han formado un negocio que lleva más de 50 años funcionando, es decir, ha estado durante la evolución de los automóviles. Pese a que hace algunos años, falleció Don Manuel, ampliamente conocido en el mundo deportivo al pasar por el boxeo, el fútbol y el fisicoculturismo, la tradición sigue.

Eduardo dijo que ha sido todo un reto poder dar continuidad al negocio que formó su papá, porque el paso del tiempo, han hecho cambios en la forma en la que se han ido transformando los vehículos.

Radiadores Vaca se encuentran casi frente al tempo de San Antonio, es decir, por donde se encuentra el centro de salud, ahí donde hace algunas décadas, las calles eran de tierra y ese punto esa parte de la orilla de la zona centro, antes de que Irapuato, fuera creciendo.

El irapuatense, dijo que mostrarse orgulloso del legado que le dejó su papá, aunque una de las tradiciones que no pudo continuar, ha sido el plano deportivo, porque ha estado enfermo y esa situación le ha complicado dar seguimiento a las aventuras de su papá, quien fue un amplio promotor del fútbol de niños.

Vaca como lo conocen sus amigos, mencionó que él ya lleva 35 años en el negocio y que ahora su hijo ha comenzado ayudarle, por lo que “todavía hay radiadores Vaca para rato”.