Abasolo, Guanajuato.- Un total de 146 perros y gatos fueron esterilizados de manera gratuita durante la primera campaña masiva realizada en la cabecera municipal de Abasolo. La jornada fue resultado de la colaboración entre el Gobierno Municipal y la Secretaría de Salud de Guanajuato, a través de la Jurisdicción Sanitaria VI.

Realizan cirugías gratuitas en el Poliforum

La campaña se llevó a cabo el viernes 13 de noviembre en las instalaciones del Poliforum. Durante la jornada, familias abasolenses acudieron con sus mascotas para acceder a este servicio gratuito.

Para realizar los procedimientos participaron más de 20 médicos del sector salud, además de personal de apoyo y colaboradores del Santuario Animal del municipio.

El equipo trabajó de manera coordinada para brindar atención a los perros y gatos que participaron en esta campaña.

Buscan prevenir el abandono de animales

La esterilización es una de las acciones que buscan contribuir al control de la población de perros y gatos. También permite prevenir la sobrepoblación y reducir el riesgo de abandono.

Además, estas jornadas promueven la tenencia responsable y la participación de las familias en el cuidado de sus animales de compañía.

El Gobierno Municipal agradeció la respuesta de la ciudadanía, así como el respaldo de la Jurisdicción Sanitaria VI y del personal que colaboró en las cirugías.

Con esta primera campaña masiva, Abasolo busca fortalecer las acciones de protección animal y fomentar una mayor responsabilidad en el cuidado de las mascotas.