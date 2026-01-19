Gobiernan desde España alcaldes, gobernadora y diputada

Guanajuato, Guanajuato.- Presidentes municipales, la gobernadora del estado, una diputada local y un séquito de funcionarios y empresarios comenzaron su semana de estancia en la Feria Internacional de Turismo 2026, que se realiza hasta el 25 de enero en Madrid, España.

La razón que dieron para ir es que promoverán la imagen y turismo del estado y sus municipios en ese evento. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo aprovecha el viaje para promover un vuelo directo de Madrid al Aeropuerto Internacional de Guanajuato, pues Querétaro comió el mandado y ya tiene uno, lo que implica una ventaja en la competencia por el turismo europeo. España es el país que más visitantes tiene en Guanajuato después de los Estados Unidos.

La presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, aprovechó para rendir protesta en Madrid como Presidenta de las Ciudades Patrimonio Mundial de México. Además, presentará la marca “Me Late Guanajuato”, una identidad turística que busca mostrar a la ciudad como un destino vivo, con historia, cultura y tradición, capaz de atraer a más visitantes y generar desarrollo a partir del respeto a su patrimonio.

La presidenta municipal declaró que proteger el patrimonio no es solo cuidar edificios, sino preservar la identidad, la memoria y el orgullo de las comunidades, al mismo tiempo que se impulsa el turismo cultural como una fuente de bienestar para las familias guanajuatenses.

Lo hace en medio de una serie de cuestionamientos como el colocar árboles navideños con publicidad de empresas privadas. Ella encabeza una comitiva de 30 personas, entre ellas diez integrantes del cabildo y funcionarios municipales.

Van otros once representantes de municipios, entre los que destacan la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, que es parte de una comitiva de 5 personas; y el de Purísima del Rincón, Roberto García Urbano.

Lo hacen a pesar del cuestionamiento de que debe haber austeridad, a lo que respondieron que erogarán de sus bolsas.

Entre las y los recurrentes hay ediles del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pero sobresale la asistencia de Miriam Reyes Carmona, quien es presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado de Guanajuato y fue la única del grupo que acudió, con sus propios recursos y “a aprender mucho”. Por lo pronto, no presidió la sesión que debía realizarse este lunes.