17 mil peregrinos arribarán a Irapuato en los próximos días

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato se alista para el paso de entre 12 y 17 mil peregrinos que cruzarán el municipio en su camino hacia San Juan de los Lagos, informó el director de Protección Civil municipal Israel Martínez Negrete, al detallar el operativo especial que se implementará durante la temporada alta de peregrinaciones.

De acuerdo con las estimaciones proporcionadas por autoridades estatales y los propios celadores mayores de las caravanas, el mayor flujo de peregrinos se registrará del 21 al 24 de enero, periodo en el que se instalarán los campamentos y se reforzarán las acciones de seguridad y atención médica.

El funcionario señaló que, aunque ya se ha detectado el paso de grupos pequeños en días previos, las peregrinaciones formalmente organizadas arribarán en esas fechas, siendo la más numerosa la Caravana de la Fe, proveniente del Estado de México, cuya llegada está prevista principalmente para los días 23 y 24 de enero.

Las caravanas que cruzan por Irapuato provienen de diversas entidades y municipios, entre ellos el Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, así como de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, los Apaseos y Celaya, cuyos contingentes se van integrando a lo largo del trayecto.

Protección Civil informó que ya se encuentran listos los campamentos tradicionales registrados ante el Estado. Entre ellos destacan los puntos de descanso en Ciudad Industrial, donde los peregrinos podrán desayunar, y en Las Alamedas.

En tanto, los campamentos de pernocta estarán ubicados en el campo de futbol de la colonia Juárez, el campamento principal del Cerrito, en la zona de Las Américas, y el campo de futbol de Guadalajara.

En el campamento principal se instalará una unidad médica móvil, con el apoyo de servicios de salud y cooperación sanitaria para la atención de emergencias. Además, JAPAMI apoyará con el suministro de agua potable, habrá baños, alumbrado público, presencia permanente de policía y un centro de mando para reforzar la seguridad.

Las autoridades también realizarán recorridos para atender a grupos no registrados que, por tradición, pernoctan en viviendas particulares u otros puntos, a fin de ofrecerles atención médica y canalizarlos a los campamentos oficiales si así lo requieren.

Para reducir riesgos y accidentes, se mantendrá una coordinación con municipios vecinos como Silao, Romita y Salamanca, donde se realizará la entrega de estafeta en los límites territoriales. En el operativo participarán la Guardia Nacional, División Caminos, FSPE, así como Tránsito Municipal y cuerpos de seguridad locales.

El director de Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a mostrar paciencia y respeto durante el paso de los peregrinos, reducir la velocidad, utilizar luces intermitentes y atender las indicaciones viales. Asimismo, exhortó a los celadores de las caravanas a mantener los grupos unidos, respetar horarios y seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar un tránsito seguro.

“Es una tradición que se repite año con año; el objetivo es que los peregrinos se sientan seguros y acompañados durante su estancia y paso por Irapuato”, concluyó Martínez Negrete.