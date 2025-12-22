Diputado priísta de Michoacán regala mochilas con caguamas

Michoacán.- El diputado Guillermo “Memo” Valencia de la bancada priísta de Michoacán entregó a sus compañeros un ‘kit navideño’ que incluía una mochila churros botaneros, caguamas y una salsa valentina. “Este es mi regalo para los diputados de la septuagésima sexta legislatura”, presentó los paquetes.

El líder estatal del PRI repartió mochilas rojas con el logotipo de su partido, mismas que fueron aceptadas entre sonrisas, los diputados de distintos partidos aceptaron el obsequio. Sin embargo, también se han generado críticas al respecto debido a la “falta de formalidad”.

Uno de los argumentos de las críticas es que el partido se pronunció negativamente ante los libros escritos por López Obrador que regaló Adán Augusto, actual coordinador de MORENA en la República, según el funcionario, con sus propios recursos. Por lo que, los usuarios de redes han destacado que no es “coherente” el discurso.