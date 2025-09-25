Gobernadora Libia Dennise García llama a la unidad en inicio del segundo año legislativo

Guanajuato, Gto.- La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó el inicio del segundo año legislativo de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, donde hizo un llamado a la unidad, al diálogo y a la construcción de consensos en beneficio de la población.

En la ceremonia solemne, las y los diputados eligieron a Roberto Carlos Terán Ramos (PAN) como presidente de la Mesa Directiva, mientras que la Junta Directiva será encabezada por primera vez por un legislador de Morena, Luis Ricardo Ferro Baeza, reflejando la pluralidad política y la disposición de trabajar en acuerdos.

La mandataria estatal refrendó su respeto a los Poderes Constitucionales y subrayó que, a un año de gobierno, se ha avanzado hacia un estado más seguro, inclusivo y con menor desigualdad, gracias al trabajo coordinado con la Federación y los municipios.

Asimismo, anunció que en los próximos días presentará un paquete de iniciativas centradas en la protección de niñas, niños y adolescentes, así como en garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

Al evento asistieron el magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, diputadas y diputados, integrantes del Gabinete Estatal y ciudadanía en general.