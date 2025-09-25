Entregan 127 becas a estudiantes de Irapuato para fortalecer la educación superior

Irapuato, Guanajuato.- En un esfuerzo conjunto entre el Instituto Municipal de la Juventud de Irapuato (Imjuvi) y el Instituto de las Juventudes Gto, se entregaron 127 becas a estudiantes destacados de 13 instituciones de educación superior del municipio, con el propósito de impulsar a la ciudad como una Ciudad Educadora.

El programa busca apoyar a jóvenes con talento y dedicación académica para que continúen su formación profesional y contribuyan al desarrollo de su comunidad.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, señaló que este tipo de acciones generan un impacto positivo en las familias y en la economía local, al brindar oportunidades para que ningún joven quede rezagado en su educación.

Por su parte, la directora del Instituto de las Juventudes Gto, Alma Regina Trujillo Domínguez, subrayó que estas becas reflejan la confianza del Gobierno Estatal en el talento de las nuevas generaciones y representan un primer paso para fortalecer su autoestima y potencial.