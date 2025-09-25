Universidad de Guanajuato lanza PixelBee, plataforma educativa basada en gamificación

El software desarrollado en el Campus Celaya-Salvatierra busca mejorar la atención, motivación y retención cognitiva de estudiantes mediante entornos interactivos

Celaya, Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato (UG) presentó PixelBee Interactive Software, una plataforma EdTech de nueva generación diseñada para transformar la experiencia de aprendizaje a través de la gamificación, con el objetivo de reducir los índices de reprobación y fortalecer la innovación pedagógica.

El desarrollo de esta herramienta estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de la División de Ciencias Sociales y Administrativas (DCSA) del Campus Celaya-Salvatierra, integrado por estudiantes de diversas licenciaturas, con el acompañamiento del Dr. Roberto Godínez López, director de la División.

PixelBee incorpora elementos interactivos, evaluaciones adaptativas y dinámicas inmersivas inspiradas en entornos de videojuegos, además de contar con una arquitectura modular y protocolos de ciberseguridad para la protección de datos académicos y personales. Su diseño es compatible con dispositivos Windows y puede integrarse con motores gráficos como Godot Engine.

El proyecto fue implementado en 15 equipos dentro del Ci+E Gimnasio de Creatividad, Innovación y Emprendimiento, donde se ofrecerán capacitaciones para asegurar su adecuada adopción y potenciar su impacto en la docencia, la investigación y el aprendizaje estudiantil.

Con esta iniciativa, la UG refuerza su liderazgo en la innovación educativa, alineándose con tendencias globales en neuroeducación y transformación digital.

