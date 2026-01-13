Concesionarán recolección de basura en Abasolo para ampliar cobertura al 100% de comunidades

Abasolo, Guanajuato.- En el marco del 156 Aniversario de la Municipalización de Abasolo, el alcalde de Abasolo, Job Gallardo, informó que su administración trabaja en una solución integral para mejorar el servicio de recolección de basura, la cual incluirá la concesión del servicio, el incremento del número de camiones y la ampliación de la cobertura en comunidades.

En entrevista, el presidente municipal explicó que al inicio de su gestión el municipio contaba únicamente con cinco camiones recolectores, de los cuales varios se encontraban en malas condiciones, a pesar de que oficialmente deberían operar seis. Señaló que las unidades presentaban fallas constantes y que anteriormente solo se realizaban reparaciones parciales sin una solución de fondo.

Ante este panorama, Gallardo anunció que el parque vehicular se ampliará a 12 camiones, con lo que se reorganizarán las rutas de recolección, que pasarán de nueve a diez, permitiendo cubrir el 100% de las comunidades, cuando actualmente el servicio alcanza alrededor del 75%. Cada ruta contará con un camión asignado, con el objetivo de mejorar la eficiencia y regularidad del servicio.

El alcalde indicó que este esquema forma parte de una estrategia más amplia que también abarca el alumbrado público, donde el municipio cuenta con aproximadamente 8 mil 500 luminarias. Reconoció que en años anteriores se optó por soluciones temporales y la compra de equipo de baja calidad, lo que generó altos costos y fallas recurrentes.

Finalmente, Job Gallardo confirmó que el servicio de recolección de basura sí será concesionado, y aseguró que el proceso será explicado de manera clara y transparente a la ciudadanía. Reiteró que su gobierno mantendrá informados tanto a los medios como a la población, especialmente a los trabajadores del servicio, sobre las decisiones que se tomen en beneficio del municipio.