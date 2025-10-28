GN choca tractor; campesinos denuncian exceso de velocidad

Pénjamo, Guanajuato.- Elementos de la Guardia Nacional chocaron uno de los tractores que estaban bloqueando la carretera de La Piedad a Pénjamo. Los campesinos dijeron que los policías iban a exceso de velocidad y pudieron ocasionar un accidente mayor.
Por medio de videos que comenzaron a circular, la patrulla con número GN317364, chocó con un tractor que estaba parado en la carretera federal del tramo de La Piedad, Michoacán a Pénjamo del lado de Guanajuato.
Los oficiales dijeron que al parecer iban a atender un reporte de una balacera, aunque los productores mencionaron que iban rápido para evitar estar dentro del conflicto de los campesinos contra el gobierno, al bloquear carreteras para exigir precios por sus granos.
Afortunadamente no hubo lesionados y sólo se trató de un percance de daños materiales.