Choque frontal en el Diego Rivera: tres heridos

Guanajuato, Guanajuato.- De nueva cuenta el acceso Diego Rivera fue escenario de un percance vial. En esta ocasión un auto chocó de frente con un taxi, con saldo de tres personas heridas con diversos grados de gravedad, entre ellas un estudiante de la Universidad de Guanajuato.

El choque ocurrió la noche del domingo. Al lugar acudieron elementos de las dos corporaciones de bomberos voluntarios, así como de Protección Civil, Servicios de Urgencias del Estado de Guanajuato y Policía Estatal de Caminos.

Ahí se percataron de que los dos vehículos estaban destrozados y había tres personas lesionadas: una con golpes contusos leves, otra con heridas de mayor consideración y uno más que estaba grave y atrapado en la cabina del taxi.

Los bomberos debieron usar tenazas hidráulicas para liberar al taxista. El tránsito vehicular se vio afectado por varios minutos mientras se desarrollaba el operativo. Los lesionados fueron trasladados a centros hospitalarios y la PEC realizó los peritajes correspondientes. Los primeros indicios es que hubo rebase indebido por parte de uno de los conductores.