Condonarán pago de agua a penjamenses que sufrieron inundaciones

Pénjamo, Guanajuato.- Aproximadamente 200 familias que habitan en la zona del Margen del Río Lerma, en la localidad de Santa Ana Pacueco, recibirán la condonación del servicio de agua potable durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, como parte de las medidas de apoyo implementadas por el Gobierno Municipal de Pénjamo tras las recientes inundaciones.

Durante la contingencia, las familias enfrentaron graves dificultades derivadas del desbordamiento del río, que provocó daños en viviendas, pérdida de enseres domésticos y afectaciones a cultivos y negocios locales. Muchas de ellas tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares, mientras las lluvias continuaban y se mantenía el riesgo de nuevas afectaciones.

El apoyo a las familias del Margen del Río Lerma se suma a la entrega de alimentos calientes que, durante varios días, fueron distribuidos entre los afectados, garantizando que los hogares tuvieran acceso a alimentación básica mientras se superaban los daños iniciales.

La medida fue confirmada por Regina Muñoz García, titular del organismo operador de agua potable en Santa Ana Pacueco, quien señaló que la propuesta de la presidenta municipal Yozajamby Molina fue avalada por el Ayuntamiento en la reciente sesión ordinaria. Esta acción refleja el compromiso del Gobierno Municipal por aliviar la carga económica de los hogares afectados y apoyar la recuperación integral de la comunidad.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará implementando acciones solidarias y coordinadas que permitan restablecer las condiciones de bienestar en las comunidades, fortaleciendo la calidad de vida de las familias penjamenses.