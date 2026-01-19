Garantizan continuidad de Tarjeta Rosa y Tocando Corazones en Guanajuato para 2026

Guanajuato, Gto.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, refrendó su compromiso con las mujeres de la entidad y con las organizaciones de la sociedad civil al garantizar la continuidad de los programas Tarjeta Rosa y Tocando Corazones durante 2026, como parte de la estrategia social del Gobierno de la Gente.

Durante el programa Conectando con la Gente, la mandataria estatal afirmó que la Tarjeta Rosa se mantiene como un apoyo permanente para mujeres de entre 25 y 45 años, con dos entregas anuales de 3 mil pesos cada una, programadas para junio y noviembre. Para este año, el programa incorporará beneficios adicionales como asistencia médica a domicilio, servicios dentales, nutricionales, legales, funerarios, apoyo vial y asistencia en el hogar.

La secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, informó que el registro al programa se realizará entre febrero y marzo a través de la aplicación Tarjeta Rosa, la cual tendrá ajustes para facilitar su operación. Entre los cambios destaca la bancarización del apoyo, la impresión de un NIP, un proceso de activación simplificado y la posibilidad de designar a un beneficiario en caso de fallecimiento de la titular.

En cuanto al programa Tocando Corazones, la gobernadora destacó que en 2026 se destinarán más de 645 millones de pesos para fortalecer a organizaciones de la sociedad civil y grupos organizados, mediante dos convocatorias que se emitirán en marzo y agosto, con una distribución equitativa de recursos en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con la Secretaría del Nuevo Comienzo, el objetivo para este año es apoyar a 180 organizaciones. Los grupos organizados podrán acceder a apoyos de hasta 100 mil pesos, mientras que las organizaciones civiles podrán solicitar montos de hasta 15 millones de pesos, según su nivel de consolidación y con esquemas de coinversión.

Las reglas de operación fueron actualizadas para incluir apoyos a la constitución legal de organizaciones, intervención en inmuebles con valor histórico y cultural, así como la incorporación de tabuladores salariales y topes a gastos operativos, con el objetivo de fortalecer la transparencia y profesionalización del programa.

Libia Dennise García reconoció el trabajo de las organizaciones participantes y reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá su respaldo a quienes, desde la sociedad civil, contribuyen a atender a los sectores más vulnerables de Guanajuato.