Guanajuato impulsa registro de marcas con 90% de descuento y fortalece su competitividad

Irapuato, Guanajuato.- A través del convenio que tiene el Gobierno de la Gente con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se han beneficiado más de 656 empresas guanajuatenses con un descuento del 90% en el registro de marcas en el 2025.

Al 2025, Guanajuato ocupa el 3er lugar nacional en generación de patentes a nivel nacional de acuerdo con el Instituto Mexicano Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).

Con el liderazgo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y como parte de su compromiso con el desarrollo económico de la entidad, se impulsa esta estrategia integral para el fortalecimiento de la economía local y la visibilidad competitiva de las empresas guanajuatenses.

A decir de la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, proteger la innovación y la identidad comercial es proteger el patrimonio y el futuro de las y los emprendedores e incrementar su competitividad.

Agregó que esta estrategia es fundamental para la formalización, protección legal contra imitaciones y acceso a mercados formales, fortaleciendo sus marcas, agregando valor y mejorar sus ventas.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno de la Gente invita a todas las empresas a acudir al Módulo del IMPI en la Feria de León 2024, ubicado en la Sala B300, junto a los stands de dependencias estatales, donde recibirán orientación especializada para el registro de marcas, patentes y avisos comerciales.

Tener un registro de marca ante el IMPI, otorga derechos exclusivos, funciona como escudo legal y aumenta la lealtad del cliente. Es un paso decisivo para alinear los productos con distintivos de valor como Marca Guanajuato y acceder a otros modelos de negocio y espacios de comercialización.