Lo lograron: “Pancho” será entregado a su adoptante

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de interponer dos amparos y tras realizar una manifestación por la ciudad, integrantes de agrupaciones animalistas informaron que el perrito “Pancho”, a quien el CECCA iba a sacrificar por morder a una señora y ser considerado como “muy agresivo”, será entregado a la persona que solicitó adoptarlo.

Tlacuatzín Rescue informó que “después de un proceso de diálogo y gestión, hemos concluido las conversaciones con la Presidencia Municipal, acordándose de manera formal que Pancho sí nos será entregado”.

La agrupación animalista señaló que en los próximos días se retirarán los amparos correspondientes y se dará seguimiento al proceso legal conforme a derecho.

La liberación de “Pancho” fue lograda gracias a la intervención del secretario de Gobierno del Estado, Jorge Jiménez Lona, quien medió con la Presidencia Municipal y las personas animalistas. Informarán cuando la entrega sea cumplida.

Este domingo, integrantes de varias organizaciones marcharon de la Presa de la Olla hasta las instalaciones del Centro de Control y Asistencia Animal (CECCA)

“Pancho” fue capturado por personal del CECCA al ser señalado de morder a una señora el 9 de diciembre pasado y fue puesto en la lista de sacrificables por ser considerado muy agresivo. A mediados de diciembre una agrupación animalista interpuso un amparo impidió que lo pusieran a “dormir”.

El tema se viralizó porque un ciudadano intentó adoptar al animalito y le rechazaron la solicitud. Indican que el adoptante ignorado atendió a “Pancho” cuando fue herido por una manada, lo esterilizó y, “como muchos rescatistas”, dio alojamiento para su recuperación.

El CECAA le adjudicó la propiedad de “Pancho” y lo responsabilizan de las agresiones del animalito al grado de cobrarle dos mil 700 pesos por los daños que el perrito originó. El hombre señaló que él buscaba rescatarlo, cuidarlo y contribuir a su rehabilitación, pero no era el propietario ni el criador original. Al considerar al perro como imposible de rehabilitar, en CECCA le dijeron que será “dormido”.

Encabezadas por la organización Tlacuatzín Rescue, personas defensoras de los derechos de los animales pidieron a CECCA reconsiderar su decisión. La justicia federal respondió a medias: se ordenó no sacrificarlo, pero no se ordenó su entrega. El 14 de enero de 2026, se presentó un segundo amparo, más robusto, exigiendo salvaguardar los derechos del adoptante y la vida del canino. Hoy, Pancho sigue esperando tras las rejas de Control Animal, pero ya hay acuerdo para su liberación y adopción.