¿Cuándo y dónde comprar boletos para el Palenque de la Feria de las Fresas 2026?

Irapuato, Guanajuato.- El Palenque de la Feria de las Fresas Irapuato 2026 se perfila como uno de los más atractivos del Bajío, tras revelarse el cartel oficial que reunirá a exponentes del regional mexicano y del pop latino durante el mes de marzo.

De acuerdo con la información oficial, este día a partir de las 10 de la mañana inició la venta de boletos, generando gran expectativa entre los seguidores de cada uno de los artistas anunciados.

El programa contempla presentaciones como Banda MS el viernes 20 de marzo, Carlos Rivera el sábado 21, Conjunto Primavera el domingo 22, Carín León el jueves 26, Edén Muñoz el viernes 27 y Los Parras el viernes 13 de marzo, consolidando una oferta musical variada y de alto nivel para el público local y visitantes.

Los boletos pueden adquirirse a través de los siguientes puntos de venta oficiales:

•Venta en línea: Boletiland

•PlatoRoto

•La Casona

•Hotel Hotsson

El Palenque es uno de los eventos más esperados dentro de la Feria de las Fresas, y año con año se consolida como un importante atractivo turístico y económico para Irapuato, atrayendo a miles de asistentes de Guanajuato y estados vecinos.