Funcionarios de Celaya “quieren colgarse” de eventos privados

“No tenemos que ver con el municipio, ni con el instituto de la mujer; a la señora Sonia no nos hace un favor, no venimos a pedir nada, se lo digo aquí, porque se portó muy grosera”

Redacción Notus25 noviembre, 2025

Celaya, Guanajuato.- Los integrantes de un grupo de rock evidenciaron a la encargada de la Coordinación de Productividad del instituto de la Mujer de Celaya, Sonia González Carrillo porque al parecer en un evento “quiso” señalar que los había apoyado, cuando fue todo lo contrario y hasta dijeron que fue “grosera”. Al fue expuesto que la Alma Guadalupe Virgen Salazar, presuntamente también estaría generando las mismas prácticas, es decir, aparece en evento privados señalando supuesto apoyo.

“Muchas gracias por acompañarnos, les pido por favor un tremendo aplauso, el gobierno municipal, a través del instituto municipal de la mujer agradece a este gran, bueno que será, grupo, por su valiosa participación como talento artístico en el dieciseisavo de mujeres emprendedoras”, dijo Sonia, antes de que fuera “expuesta” por los músicos.

Acto seguido al mensaje de la funcionaria emanada de un gobierno de MORENA y al parecer no saber de qué tipo de agrupación era, se subió otra personas y dijo “les quiero comentar algo, este evento no es de parte de una dependencia, no tenemos que ver con el municipio, ni con el instituto de la mujer; a la señora Sonia no nos hace un favor, al abrirnos un espacio a nuestros niños, nosotros no venimos a pedir nada, se lo digo aquí, porque se portó muy grosera”.

