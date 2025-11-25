Convocan a empresarias guanajuatenses a encuentro para fortalecer su participación en el comercio exterior

Silao, Guanajuato.- La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) convoca a empresarias y emprendedoras del estado a participar en el evento “Exportadoras, Juntas Cambiando Vidas”, orientado a fortalecer el liderazgo femenino en el comercio internacional y promover su profesionalización en el sector exportador.

De acuerdo con la institución, esta iniciativa forma parte de la visión del Gobierno del Estado para avanzar hacia una economía más inclusiva y equitativa, en la que las mujeres cuenten con herramientas para posicionar sus productos en mercados globales.

El encuentro se realizará el lunes 2 de diciembre en el Auditorio Arturo “Pitos” Guerrero, en San Francisco del Rincón. El acceso será gratuito, con registro a partir de las 9:15 horas, y tendrá un programa que incluye conferencias, paneles de experiencias exitosas y la entrega de 15 reconocimientos a empresarias destacadas por su contribución al comercio exterior de Guanajuato.

Entre las actividades principales se encuentra la conferencia “Liderazgo Estratégico para el Crecimiento”, impartida por Mamselle Torres, además de espacios de networking orientados a reforzar capacidades comerciales y vínculos profesionales entre las participantes.

COFOCE reiteró que continuará acompañando a emprendedoras y empresarias en su desarrollo hacia la internacionalización de sus productos, como parte de la estrategia estatal para fortalecer a las MIPYMES guanajuatenses vinculadas a la exportación.