“Funan” y “queman” a adolescentes de la Secundaria Oficial de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- “Es una Zorr…put..”, “Le encanta el Sex…”, “es bien mamon…”, frases tan denigrantes junto a las fotografías del o la estudiante “quemada” en Instagram; todo ello a través de cuentas que circulan en redes sociales, de estudiantes de la Secundaria Oficial de Irapuato ESOE. Los mensajes sexualizados en su mayoría y de odio, muestran como “estudiantes” comparten fotografías, amenazas y ofensas; al igual comparten los mensajes en hojas de máquina.

“Manden dm para sus quemados; Si te queman te aguantas vv, todo es anónimo” o bien “Por Putit@, según muy fiel, pero habla con bien hartos y ya está bien roladota; se cree mucho, es una más del montón”, son los mensajes que circulan en redes sociales y a través de hojas de máquina.

Entre el miedo de ser expuesta en redes sociales “Juanita” de segundo año, dijo que sentirse vulnerable, porque varios de sus amigos han sido evidenciados, ante situaciones falsas que solamente han servido para provocar estrés, depresión y ansiedad, entre alumnos.

Juanita dijo “ya quemaron a un compañero, diciendo cosas muy feas de él, ya no quiere venir a la escuela y yo tampoco, me da miedo que me funen”, es decir, que expongan su vida personal de una manera en la que la hagan sentir mal y sus papás se enteren.

La cuenta ESOE Quemados Irapuato, aparece con diversos nombres y pese a que ha sido bloqueada, sigue reapareciendo, con mensajes cada vez más denigrantes que hablan de la mayoría de los estudiantes, tanto de hombres como de mujeres, aunado a un “chismógrafo” que recorre los pasillos de la secundaria con hojas que tienen escritos hacía los alumnos.