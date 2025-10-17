Congreso de Guanajuato aprueba garantizar la educación inclusiva

Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato con las que se establece que, para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, ofrecerán las medidas pertinentes para facilitar y promover el aprendizaje y uso de la Lengua de Señas Mexicanas, el sistema de lectoescritura Braille, así como otros modos, medios y formatos de comunicación inclusiva.

Como autora del dictamen, la diputada Martha Edith Moreno Valencia indicó que el propósito que se persigue con la reforma era noble y urgente, que los convocaba a la igualdad y a la dignidad de las personas. Agregó que, en México, la Lengua de Señas Mexicanas es mucho más que un sistema de comunicación, que era cultura, identidad y un puente imprescindible para la inclusión de las personas sordas, por lo que dijo, facilitar su aprendizaje y su uso, significa derribar barreras, abrir puertas y construir espacios donde todas y todos pueda expresarse, aprender y convivir en igualdad de condiciones. En cuanto al sistema Braille, apuntó que representa la luz en el camino para quienes viven con una discapacidad visual, por lo que se debe garantizar que los materiales educativos, tecnológicos y culturales estén disponibles en ese formato.

Hablaron a favor del dictamen la emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco, el morenista Antonio Chaurand Sorzano y la panista María Isabel Ortiz Mantilla.

Aprueban reformas para vincular el aula con el trabajo.

El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, en materia de educación dual en el nivel medio superior. Las modificaciones precisan que se incluya en la norma el término educación dual para hacer referencia a la opción educativa de la modalidad mixta donde el proceso de enseñanza y el aprendizaje se realizan en la escuela y en un espacio de formación laboral, conforme al respectivo plan y programa de estudio de educación media superior.

También se contempla que, en los niveles de bachillerato, profesional técnico bachiller y los equivalentes, implemente el modelo de educación dual que permita al estudiantado tener una formación en la escuela y en un espacio de formación laboral, mediante la vinculación con el sector laboral para adquirir los conocimientos y habilidades que requieren; y que dicho modelo también tenga en cuenta medidas de accesibilidad y ajustes razonables para personas con discapacidad. El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.

Exhortan a los municipios a destinar espacios de infraestructura adecuada para la educación inicial.

El Pleno del Congreso local exhortó a los 46 ayuntamientos del Estado para que identifiquen, reserven y realicen los actos administrativos y jurídicos necesarios que permitan destinar espacios adecuados y seguros para el desarrollo de infraestructura destinada a la educación inicial.

Se les invita a establecer acciones de coordinación con las instituciones federales y estatales correspondientes, a fin de alinear estos esfuerzos con los estándares pedagógicos, de accesibilidad y de seguridad previstos en la legislación vigente.

El exhorto tiene su origen en una propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución formulada por los diputados David Martínez Mendizábal y Juan Carlos Romero Hicks.

Martínez Mendizábal comentó que la educación inicial no debe entenderse como simple atención o cuidado, sino como un espacio educativo intencional. Agregó que el reconocimiento legal del derecho a la educación inicial busca asegurar que cada niña y niño cuente con ambientes seguros, afectivos y estimulantes, donde el juego, el lenguaje y la exploración sensorial sean los ejes de su desarrollo integral. Argumentó que, la instalación de los Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia requiere, entre otros, un interés explícito de la autoridad municipal, una población menor de 3 años de al menos 500 niñas y niños, un inmueble apto que sea propiedad del municipio o del estado que permita garantizar el funcionamiento de los Centros por al menos 2 años.

Añadió que la participación de los municipios en materia educativa, particularmente en la provisión y conservación de la infraestructura física educativa, constituye un componente esencial para garantizar el derecho a la educación en condiciones de equidad y calidad.

Romero Hicks señaló que educar es un acto de amor, de visión y de esperanza y que la etapa de los primeros 3 años de vida son insustituibles debido a que lo que no se haga en capacidades, mentales, socioemocionales y afectivas, tiene la posibilidad de nunca ser corregido.

Agregó que esta etapa del desarrollo humano es una ventana de oportunidad para fortalecer aspectos fundamentales y por ello las experiencias positivas, el juego libre, el afecto y la interacción modelan circuitos cerebrales y las relaciones sociales y emocionales que se tendrán en el resto de la vida.

Cualquier esfuerzo que se haga en educación va a potenciar vidas para mucho tiempo, además de tener mejoras en el fomento por la curiosidad y el aprendizaje, el desarrollo de habilidades cognitivas, la preparación para una educación formal, mejorar el rendimiento académico, entre otros aspectos que buscan hacer una alianza entre los municipios, el estado y la federación, concluyó.