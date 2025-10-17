Congreso del Estado rechazó punto de acuerdo en apoyo a los productores del campo

Guanajuato, Gto.- Diputados locales de las fracciones parlamentarias de Morena, PRI, Verde, Movimiento Ciudadano, y PT, votaron en contra del punto de acuerdo presentado por Acción Nacional en donde exhortaban al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría del Campo acciones para apoyar a los productores del campo.

Dicho punto de acuerdo fue presentado por el Diputado Erandi Bermúdez, en ese punto de acuerdo se exhortaba al Congreso de la Unión para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaran recursos específicos destinados para fortalecer los esquemas de precios de garantía, particularmente en apoyo a los productores de maíz y sorgo.

Así mismo dicho acuerdo también se dirigía a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para que implementara acciones orientadas a la actualización y revisión de los precios de garantía, considerando los costos reales de la producción y comercialización que enfrentan los productores en el contexto actual.

Por último, dicho exhorto igualmente se dirigía a la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado, para que promoviera y gestionara ente el Gobierna Federal los mecanismos de coordinación y apoyo presupuestal dirigidos a respaldar los precios de garantía del maíz y sorgo, fortaleciendo la rentabilidad y estabilidad del sector agropecuario estatal.

Une vez que terminó de hacer uso de la palabra el panista Bermúdez, la diputada Roció Cervantes del grupo parlamentario del PRI y presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario Rocío Cervantes se pronunció en contra de la propuesta esgrimiendo que dicha proposición no contaba con los cánones de los procedimientos parlamentarios por lo que tendría que rechazarse, e invitó a los demás legisladores a votarla en contra.

La diputada Rocío dejo en claro que solo era un problema de forma y no de fondo por lo que tendría que rechazarse la propuesta y dejo que desde la comisión que ella preside, se han estado estudiando diversos mecanismos para apoyar al campo guanajuatense.