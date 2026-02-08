Fuga de gas causa alarma en el centro de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La mañana de este domingo se registró el cierre temporal de vialidades y calles aledañas a la Nave Porfiriana, luego del reporte de una fuga de gas LP proveniente de un cilindro en la Plaza Porfiriana.

Tras el llamado a los sistemas de emergencia, elementos de Protección Civil y Bomberos de Irapuato se trasladaron al lugar para atender la situación y aplicar los protocolos correspondientes, con el objetivo de prevenir cualquier incidente que pusiera en riesgo a comerciantes y visitantes de la zona.

Las autoridades informaron que, pese a la movilización, no se reportaron personas lesionadas. Asimismo, indicaron que se trabajó de manera coordinada para ubicar el punto de origen de la fuga y mitigar cualquier peligro.

Una vez controlada la situación, se esperaba la reapertura paulatina de la circulación en el área.