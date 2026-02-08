Ex policía lesionado por impactos de bala, en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Un hombre fue herido por impactos de bala en las inmediaciones de la carretera Pénjamo-Magallanes, cuando esté salió de la cárcel del municipio.

Según información preliminar, el hombre atacado aparentemente formó parte del cuerpo de la policía municipal, el cual al salir de la cárcel, ya lo estaban esperando un grupo de sicarios, los cuales le dispararon, dejándolo herido de gravedad.

Los vecinos de la zona de la Comunidad de Gonzalo de Paul quienes se percataron de los hechos hicieron una llamada de auxilio a los cuerpos de emergencia.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que la mañana de este domingo elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte ciudadano por presuntos disparos, al arribar al sitio, los oficiales localizaron a un hombre lesionado, quien recibió asistencia inmediata por parte de los cuerpos de seguridad y posteriormente fue trasladado para recibir atención médica.

La corporación municipal indicó que actuó como primer respondiente, brindando la atención inicial y procediendo al aseguramiento del área para preservar el lugar de los hechos.

Las investigaciones correspondientes quedarán a cargo de la Fiscalía General del Estado, autoridad competente para el esclarecimiento de lo ocurrido y el deslinde de responsabilidades.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del hombre lesionado.