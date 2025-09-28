Fuerzas de élite a Guanajuato

Ciudad de México.- El Ejército Mexicano reforzará la seguridad en el estado de Guanajuato, enviando una compañía de fuerzas especiales a la dieciséis zona militar ubicada en Sarabia.

Las autoridades militares informaron que dicha compañía se conformó de noventa efectivos altamente calificados para misiones de precisión, combate, rescate e infiltración, todos ellos acompañados de doce vehículos de transporte de personal.

Este despliegue tiene la finalidad de apuntalar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como estrechar la colaboración entre los tres órdenes de gobierno en el estado.

Con la participación en la seguridad pública del estado de estos elementos de élite, se pretende inhibir los delitos de alto impacto, y con esto garantizar la paz y la tranquilidad de los guanajuatenses.

Así mismo se informó que también en los estados de Baja California y Chihuahua, se desplegaron estás fuerzas de élite del ejército.