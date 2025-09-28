Detienen a hombre armado tras agredir a policías en Irapuato

Irapuato, Guanajuato

El hombre que disparó contra elementos de la Policía Municipal en la colonia Urbi Villas del Rey fue detenido después de resultar herido en una pierna.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó que el agresor, identificado como José Antonio “N”, de 26 años, contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.

El hecho ocurrió la tarde del pasado 24 de septiembre, cuando los agentes realizaban un recorrido preventivo sobre el camino a San Roque, a la altura del fraccionamiento Urbi. Al percatarse de la presencia policial, el hombre, que viajaba a bordo de una motocicleta, sacó un arma de entre sus ropas y disparó contra los oficiales. Los policías repelieron la agresión y lograron neutralizarlo.

Tras ser herido, el sujeto fue trasladado en ambulancia bajo resguardo policial. Durante la revisión de sus pertenencias, los elementos aseguraron una arma hechiza, un cuchillo, una motocicleta y varias dosis de lo que se presume es la droga conocida como “cristal”. Todo quedó a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con los registros, José Antonio “N” ya contaba con antecedentes delictivos, incluyendo un ingreso a prisión por robo a negocio y dos más por tentativa de robo. La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación legal y presentarlo ante un juez para buscar su vinculación a proceso.