Estafan a Irapuatenses por medio de la inteligencia artificial

Irapuato, Guanajuato.- Aunque la inteligencia artificial puede tener usos benéficos para facilitar algunos procesos, igualmente está siendo utilizada para extorsionar y engañar a las personas, tal fue el caso de la señora Olivia de 75 años de edad, quién cayó en una estafa en la cual suplantaron la voz de su hijo.

Olivia contó que todo comenzó cuando recibió una llamada de su hijo que vive en los Estados Unidos, solo que le marcó de un número desconocido, Olivia contestó y escuchó una voz familiar.

La voz, juró la estafada, era la de su hijo quién le pedía hiciera un depósito para contratar un seguro de gastos médicos que le había conseguido.

Coincidentemente Olivia requiere de un procedimiento médico costoso de alrededor de 60 mil pesos; la supuesta voz le pedía que hiciera un depósito de 15 mil pesos para contratar dicho seguro, Olivia pensó que por medio de este, el procedimiento no tendría costo dado que el seguro cubriría los gastos.

Olivia se dirigió a realizar el pago a donde le había indicado la “voz de su hijo” que lo hiciera, sin embargo, la codicia de los estafadores no paró ahí y al ver que su víctima había realizado el depósito que le solicitaron volvieron a llamar suplantando nuevamente la voz de su familiar y pidieron que volviera a hacer otro depósito.

Esta segunda llamada ya causó extrañeza en Olivia por lo que decidió llamar a su hijo al teléfono habitual y le contó lo sucedido; por supuesto su hijo en Estados Unidos se mostró sorprendido por lo que estaba escuchando y negó que él hubiera realizado dichas llamadas o sugerido que contratara ese seguro, por lo que dedujeron que había sido víctima de una estafa y clonaron su voz por medio de la inteligencia artificial.

Expertos en inteligencia artificial señalan que con solo 10 segundos de una grabación se puede clonar el timbre de una persona y suplantarla como le sucedió a esta irapuatense.