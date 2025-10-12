Fueron al Cervantino, se dijeron asaltados y les encontraron armas

Guanajuato, Gto.- Dos hombres procedentes de la ciudad de Irapuato fueron detenidos en la zona de la carretera Panorámica que pasa detrás de la Escuela Normal. Dijeron que se quedaron a pasar en su auto la noche cervantina y los asaltaron: los vecinos los habían reportado como ladrones.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana de este domingo. Un vecino indicó haber escuchado ruidos extraños, similares a detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre los residentes y al verificar ieron que dos hombres tenían mucho rato en un auto estacionado en las inmediaciones del museo particular de Casa de Las Leyendas.

Vecinos de la zona reportaron el hecho a la policía municipal e indicaron, según la corporación, que merodeaban el rumbo y temían fueran agresores o asaltantes.

Al lugar llegó una unidad de la policía preventiva y encontró un auto en el que estaban los reportados. Ellos dijeron que acudieron al Festival Internacional Cervantino y que no encontraron hospedaje, por lo que optaron por pernoctar en el vehículo y ahí les sorprendió el día y los despertaron dos hombres que, armados con cuchillos, los amagaron.

La versión no convenció a los uniformados y les hicieron una revisión y les hallaron armas aparentemente de postas, por lo que procedieron a detenerlos.