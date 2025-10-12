Alfeñique tradicional irapuatense dentro de los mejores del país

Irapuato, Guanajuato.- Artesanos de alfeñiques de Irapuato destacan a nivel nacional por su belleza y creatividad, pues son apreciados en varios estados del país y del extranjero.

La señora Sanjuana Martínez miembro de la Unión de Artesanos de Irapuato señaló que los alfeñiques elaborados en Irapuato gozan de gran prestigio en varias partes del país.

La artesana aseguró que la asociación comercializa los productos en varias ciudades del país, en donde se realizan importantes eventos de días de muerto, tal es el caso de la ciudad de Toluca, o la ciudad de San Luís Potosí, Ciudad de México, además de los estados de Jalisco, Querétaro y estado de México.

Así mismo Sanjuana dejo que debido a la cercanía con la capital del Estado, y a la coincidencia con el Festival Internacional Cervantino, varios extranjeros han estado en la Plaza del Comercio admirando y deleitándose de las creaciones, inclusive han comprado figuras para comercializarlas en Europa.

La artesana dio a conocer que en la Unión Artesanal cuenta con más de 100 miembros que se dedican a la elaboración de las figuras del alfeñique y a la fabricación de dulces tradicionales.

Sanjuana Martínez mencionó que los artesanos irapuatenses han participado en diferentes concursos tanto a nivel local como a nivel nacional.

En particular la artesana dijo que ella había participado en varios concursos que se realizaban en la casa de la cultura tanto en categoría libre como en alfeñique tradicional, obteniendo varios primeros lugares, pero que hace varios años ya no se realizan, pero eran una oportunidad de mostrar la creatividad de los artesanos irapuatenses.