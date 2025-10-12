Disfrutan familias irapuatenses del Festival Internacional Cervantino

Irapuato, Guanajuato.- La edición número 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC) en Irapuato ya está en marcha. En su segundo día, las y los irapuatenses disfrutaron de las presentaciones “Entremeses: Miguel de Lepanto”, a cargo de Theatron Ensamble, y “Risaikuru”, del colectivo ¿Qué tienes en la nariz?

Estas puestas en escena, realizadas en el Pórtico de la Presidencia Municipal, ofrecieron a las familias momentos de esparcimiento, valores y sana convivencia, fortaleciendo la conexión entre la comunidad y el arte.

Las actividades del FIC 53 continuarán este domingo 12 de octubre con una cartelera llena de talento. Entre las presentaciones destacan:

“Zombiefantástico”, por Boba Comedia, a las 5:00 p.m. en la Torre del Reloj del Jardín Principal.

“¿Quién es el que anda ahí?”, por Voces en el Ático y Thymele Teatro, a las 6:00 p.m. en el andador Sor Juana Inés de la Cruz.

En paralelo, la obra “Ni retablo, ni maravilla (en busca del Quijote perdido)”, por Theatron Ensamble, también en la Torre del Reloj.

El público podrá seguir disfrutando del FIC en Irapuato hasta el 25 de octubre, con una amplia oferta cultural y artística en distintas plazas y espacios públicos de la ciudad, con actividades gratuitas para toda la familia.

La cartelera completa, con actividades, sedes y horarios, puede consultarse en las redes sociales del Gobierno de Irapuato y del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR).

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece el eje de atención “Tu Familia con Valores”, incluido en el Programa de Gobierno Municipal, y da continuidad a la estrategia Irapuato 27, que marca el rumbo hacia una ciudad de paz, cultura y bienestar.