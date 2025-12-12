Detienen a presuntos lupios en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato detuvieron la madrugada de este jueves a cinco hombres al interior de la Mina Santa Cecilia, en la comunidad de Mineral del Cubo, por su probable participación en el delito de robo de mineral, conocidos como “lupios”.

Uno de ellos fue identificado como presunto responsable del asesinato de un hombre, ocurrido el 18 de julio de 2024 en una papelería de la calzada Tepetapa.

La captura fue resultado de labores de inteligencia, seguimiento operativo y análisis de información, realizadas en el marco del Operativo Guadalupe–Reyes. Gracias a la , coordinación permanente con empresas, sistemas de monitoreo y el C4, lo que permitió una respuesta inmediata tras un reporte recibido a través del sistema de emergencias 911.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal aseguraron a los individuos en flagrancia, así como diversos costales que contenían material pétreo con características de mineral. Las personas detenidas fueron trasladadas a la Comisaría de Policía Municipal, donde se les dio lectura de sus derechos y se realizaron los registros correspondientes. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Derivado del proceso y del cruce de información en bases de datos oficiales, se confirmó que uno de los detenidos cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, relacionado con hechos ocurridos el 18 de julio de 2024 en una papelería ubicada en la calle Tepetapa, en la zona centro de Guanajuato Capital, donde un hombre perdió la vida por lesiones producidas por arma de fuego.

El ataque fue realizado por un grupo de varios hombres. Dos días después, la policía preventiva detuvo al conductor de un vehículo de alquiler y a dos pasajeros por la posesión de presunta droga.

Para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, los tres detenidos, Santiago, de 21 años; Christian, de 33; y Valentín, de 52, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, al igual que la unidad de alquiler en la que viajaban, ya que presuntamente están relacionados con un suceso registrado en la calle Tepetapa.

Los tres sujetos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Municipal, donde quedaron a disposición del Ministerio Público. Derivado de ese hecho, las investigaciones señalaron que había un implicado más, quien finalmente fue detenido como parte de la banda de ”lupios”.