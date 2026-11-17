Santiago Maravatío, Guanajuato.- Dos elementos de la Policía Municipal de Santiago Maravatío fueron emboscados por un grupo de personas armadas que lograron asesinar a uno de ellos. El hecho ocurrió la mañana de este martes sobre la carretera Salvatierra-Yuriria, luego de concluir su turno de trabajo, de acuerdo con reportes iniciales.

Según la información que se dio a conocer, un grupo de personas armadas habría interceptado a los uniformados cuando circulaban rumbo a Yuriria, esto tras concluir su jornada en la corporación municipal.

Acto seguido, los agresores comenzaron a disparar contra los oficiales, quienes resultaron heridos de gravedad; socorristas de la zona al acudir, observaron que uno de los policías perdió la vida en el lugar como saldo preliminar, mientras que el segundo elemento fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Tras el ataque, acudieron al sitio unidades de emergencia y distintas corporaciones de seguridad, que resguardaron el perímetro para las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía de Guanajuato.

Hasta el momento no se reportan detenidos, ni se ha dado a conocer la identidad de los oficiales, el móvil del ataque o el estado de salud actual del elemento lesionado.