Aseguran dos tractocamiones en cateo en Juventino Rosas; uno era robado

Juventino Rosas, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, a través de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentó una orden de cateo en la comunidad San Antonio de las Maravillas, que derivó en el aseguramiento de dos tractocamiones, uno de ellos con reporte de robo.

La diligencia judicial fue realizada de manera coordinada entre integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) Región IV, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, como resultado de trabajos previos de patrullaje, inspección y vigilancia, mediante los cuales se detectó un vehículo con características coincidentes a uno que había sido denunciado como robado.

El operativo interinstitucional dentro de la estrategia CONFIA, se llevó a cabo en sobre un inmueble en la calle Carrizal, en donde se ubicó uno de los vehículos.

En el lugar se aseguraron un camión tipo torton, cargado con una tarima con 336 latas de chiles en vinagre, con un valor aproximado de 33 mil 600 pesos, relacionado con actividades de transporte de mercancía, así como un camión tipo torton que contaba con reporte de robo vigente, que se encontraba sin carga al momento de la diligencia.

Los vehículos y la mercancía asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará continuidad a las investigaciones.