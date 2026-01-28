Frente frío 32 podría traer heladas a Guanajuato este fin de semana

Guanajuato.- El estado se prepara para un fin de semana con descenso de temperatura que podría provocar heladas de 5 a 0 grados. El frente frío número 32 comenzará en el transcurso del jueves en la frontera norte de México y durante el viernes y sábado llegará a Guanajuato, haciendo presencia sobre todo en sábado y domingo, de acuerdo con el Área de Ciencias Atmosféricas y el Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.

Al respecto, el especialista de la Universidad de Guanajuato, Marcos Irineo Esquivel refirió que esta semana podrían presentarse heladas de 5 a 0 grados en las zonas serranas del estado. Con temperaturas máximas de hasta 28 grados que comenzarán a descender hasta 22 grados a partir del sábado, el clima se volverá más frío.

El fin de semana aumentará la nubosidad y el potencial de lluvias incrementará entre el sábado y domingo.

El Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico reportó lo siguiente:

“Para el fin de semana se espera los efectos de un nuevo frente frío relativamente intenso, el cual provocará que entre el sábado y domingo la temperatura mínima descienda hasta niveles de helada en la zona serrana y en las localidades de la zona norte del estado de Guanajuato, mientras que en el centro y sur el termómetro se mantendrá por debajo de los 10°C.

También es probable que particularmente el sábado la temperatura máxima descienda considerablemente en comparación con días previos, es decir, que un ambiente de templado a frío durante todo ese día se podría presentar en todo el Estado. La probabilidad de lluvia para los próximos 7 días por el momento se estima en niveles bajos o nulos.”