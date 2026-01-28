Detienen a presunto responsable de ataque armado en San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la vinculación a proceso de Wiliam Artemio “N”, señalado como presunto responsable del ataque armado registrado el pasado 20 de enero en el municipio de San Miguel de Allende, que dejó tres personas muertas y una más lesionada.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas en la colonia Allende, donde se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. Al arribar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron a tres personas sin vida —entre ellas un menor de edad— y a una cuarta víctima con heridas de bala.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación, quienes recabaron indicios clave para integrar la carpeta del caso. De acuerdo con la Fiscalía, el presunto agresor intentó escapar tras el ataque, pero fue detenido mediante un operativo coordinado desde el C4.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que el juez consideró suficientes para calificar como legal la detención y vincular a proceso al imputado por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva, por lo que Wiliam Artemio “N” permanecerá recluido mientras se desarrolla el proceso penal y se determina su responsabilidad legal.