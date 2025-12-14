Frenan aumento al refrendo vehicular en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Las Comisiones Unidas de Hacienda, Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado dieron marcha atrás al incremento del 75 por ciento al pago del refrendo vehicular que se contemplaba en la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato.

Con el acuerdo aprobado al interior de dichas comisiones, en el marco de la aprobación de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2026, se desechó el aumento que pretendía fijar el costo del refrendo en 1 mil 180 pesos, cuando en 2025 es de 672 pesos.

De esta manera, los propietarios de vehículos en Guanajuato únicamente enfrentarán un ajuste al alza del 4 por ciento sobre la tarifa vigente, lo que representa un incremento moderado frente a la propuesta original que generó amplio rechazo social y político.

La iniciativa incluida inicialmente en la Ley de Ingresos 2026 de pagar 1 mil 180 pesos provocó inconformidad tanto entre legisladores de oposición como entre propietarios de automóviles, quienes consideraron desproporcionado el aumento planteado y perjudicial para la economía de las familias guanajuatenses.

El dictamen aprobado, con las modificaciones acordadas, será turnado al pleno del Congreso del Estado, donde en sesión ordinaria se llevará a cabo su análisis, discusión y, en su caso, aprobación definitiva.