Localizan a una persona sin vida en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- La mañana de este día fue localizada una persona sin vida en el puente de acceso a la comunidad Buenavista de Cortés, en el municipio de Pénjamo. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba varias heridas de bala.

Tras el hallazgo, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona para preservar la escena y garantizar la seguridad en el área.

Minutos después arribó personal de la Fiscalía General del Estado, que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Peritos criminalistas realizaron el levantamiento de indicios, mientras que agentes de investigación comenzaron con las primeras diligencias.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente y no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este suceso. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.