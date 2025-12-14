Llevan talleres productivos y recreativos a comunidades rurales de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fomentar el desarrollo social, la convivencia y el aprendizaje de nuevas habilidades, la Dirección de Desarrollo Rural, en coordinación con la Dirección de Economía y el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) de Guanajuato, lleva talleres a diversas comunidades rurales de Irapuato.

Se han puesto en marcha talleres de globoflexia (decoración con globos), elaboración de piñatas y activación física, con instructores que han acudido directamente a las localidades, donde las personas beneficiadas han mostrado gran disposición para participar y aprovechar esta oportunidad, especialmente porque en ocasiones les resulta difícil acceder a este tipo de capacitaciones debido a la falta de recursos.

Jorge Lizama Ibarra, director de Desarrollo Rural, destacó que estos talleres se realizan de manera periódica con la finalidad de fortalecer habilidades productivas, ofrecer espacios de integración y, en un futuro, impulsar el emprendimiento en las zonas rurales.

“Hoy te puedo decir que se están interviniendo nuestras comunidades; el instructor va directamente a ellas. Por nombrarte algunas: La Soledad, Venado de Yóstiro, Rancho Nuevo del Llanito, tuvieron el taller de globoflexia. Y decirles que este tipo de talleres también se vuelve un tema de emprendimiento, porque las comunidades son alegres, son festivas”, refirió.

El taller de elaboración de piñatas es impartido por promotoras de Desarrollo Rural, quienes se capacitan de manera constante y hoy replican estos conocimientos en las comunidades que lo solicitan.

Lizama Ibarra recordó que, durante la Feria de las Fresas, se brindó un espacio para la venta de piñatas realizadas en los talleres, lo cual fue un éxito, pues se reconoce e impulsa el trabajo de las comunidades rurales, lo que motiva a sus habitantes a continuar preparándose.

Con estas acciones, se impulsa el eje de atención ‘Tu Economía Local’, que forma parte del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, encabezada por la alcaldesa Lorena Alfaro García, mediante acciones que brindan herramientas de empleo, capacitación y emprendimiento para todas y todos.

Al detalle:

Taller de Elaboración de Piñatas

* Ejido Malvas

* Valencianita

* Rancho Nuevo del Llanito

Taller de Globoflexia

* Cuarta Brigada

* La Soledad

* Rancho Nuevo del Llanito

* Venado de Yóstiro

* Valencianita

* Tejamanil

* Ejido Malvas

Activación Física

* Lo de Juárez

* San Ignacio de Rivera

* El Romeral