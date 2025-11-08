Fraude a agencia automotriz en Irapuato; recuperan 4 vehículos

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional B, logró esclarecer un caso de fraude cometido en perjuicio de una agencia automotriz, tras la recuperación de cuatro vehículos híbridos de último modelo.

Los hechos se originaron en el mes de septiembre de 2025, cuando el presunto inculpado acudió a la agencia en la ciudad de Irapuato, manifestando su intención de adquirir cuatro unidades nuevas, mismas que fueron entregadas el 10 de octubre de 2025, previo pago mediante cheques que resultaron incobrables. Al descubrir la falsedad de la transacción, el representante legal de la empresa presentó la denuncia correspondiente.

El Ministerio Público ordenó y coordinó una serie de diligencias ministeriales, periciales y de campo para ubicar los vehículos y deslindar responsabilidades, por lo que se obtuvo y ejecutó una orden de cateo, logrando el aseguramiento de tres unidades, las cuales fueron puestas de inmediato a disposición de la autoridad.

Como resultado de la continuidad de las investigaciones, días después fue localizado el cuarto vehículo, completando así la recuperación total del patrimonio afectado. Se realizaron peritajes especializados para verificar la autenticidad de los números de serie y constatar que los automotores no presentaran alteraciones ni daños estructurales.

Una vez concluidas las diligencias y verificada la legítima propiedad, la Fiscalía hizo la entrega formal de las cuatro unidades recuperadas al representante legal de la empresa afectada, restituyendo íntegramente el patrimonio defraudado.