El frente frío número 13 llega a Guanajuato con posibilidad de heladas ligeras

Se registrará un descenso de temperatura desde este sábado por la noche hasta la madrugada del martes

León, Guanajuato.- La Coordinación Estatal de Protección Civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Paz, alertó por el descenso de temperaturas que se prevé en Guanajuato a partir del sábado 08 de noviembre por la noche y hasta la madrugada del martes 12 de noviembre.

De acuerdo con la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional será el paso del frente frío No. 13 que ingresará sobre el norte y noreste de México, será impulsado por una masa de aire ártico que llegará a Guanajuato y otros catorce estados.

En la entidad se espera que las regiones norte, noreste y zonas altas del estado registren temperaturas mínimas, entre los 0 y 5 grados Celsius, con posibilidad de heladas ligeras en municipios serranos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse abrigados dentro y fuera de las viviendas o lugares de trabajo, usar ropa como guantes, y gorro, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C y cubrir nariz y boca.

En casa se recomienda cubrir la parte baja de las puertas con trozos de tela, y las rendijas con cinta adhesiva, así como evitar encender leña o braseros en lugares cerrados.

El frente frío también vendrá acompañado de ráfagas de viento de 30 a 45km/h con rachas de 60 a 70 km/h en la entidad.

