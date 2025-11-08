Otra vez Francia es país invitado de honor al Cervantino

Guanajuato, Guanajuato.- Mientras que Inglaterra y Estados Unidos tuvieron con más pena que gloria su participación en el Festival Internacional Cervantino, Francia es por segunda vez en los últimos años la nación invitada a la Fiesta del Espíritu. De su primera participación en 2017 (todavía “tiempos neoliberales”) pasa a su segunda en 2026.

El anuncio se dio en el marco de la visita oficial del presidente francés Emmanuel Macron, a México: la nación gala será invitada de honor en la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC), que se desarrollará en octubre del 2026.

En la reunión bilateral entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Macron, participaron también las titulares de Cultura de ambos países, quienes refrendaron el compromiso de Francia y México con la promoción de la diversidad cultural, la circulación de las artes y la cooperación patrimonial.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, y la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, firmaron cartas de intención que consolidan nuevos acuerdos en materia cultural y cinematográfica, así como acciones específicas para la preservación del patrimonio compartido.

Entre los acuerdos destaca la aceptación de los traslados temporales recíprocos y simultáneos para que en México se exhiba el Códice Azcatitlán, y el Códice Boturini, en Francia. Ambos documentos representan una memoria viva para la historia del país: el primero es un manuscrito posterior a la conquista, escrito en náhuatl y es resguardado por la Biblioteca Nacional de Francias, mientras que el segundo es un códice mexica que conserva la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

En su intervención, Curiel de Icaza, destacó el apoyo a las comunidades creativas en todas las disciplinas. Un ejemplo, dijo, está en las comunidades indígenas: “Ahora buscamos que ellos hablen de sí mismos en todas las vertientes (en música, danza, poesía), en todo aquello que ellos quieran representarse. Nuestra política cultural está basada en derechos”.

México y Francia, dijeron, reafirman una relación cultural viva, plural y duradera, que refuerza los lazos históricos entre ambas naciones y proyecta nuevas oportunidades de creación, diálogo y desarrollo cultural.

La estancia en la edición 2017.

En 2017, la embajadora era Anne Grillo. En aquella ocasión destacó el tema de la Revolución, misma que ocupó el lugar de honor a través de uno de los espectáculos más emblemáticos de estos últimos años, “Todo saldrá bien” de Joël Pommerat. Un coloquio con historiadores de ambos países abordará el conjunto de las Revoluciones ciudadanas, políticos y artísticas.

Francia presentó en aquella ocasión un gran número de espectáculos que se presentaron posteriormente en la Ciudad de México, Mérida, León y Guadalajara.

En aquella ocasión, la Casa del Conde Rul fue rebautizada “Casa de Francia” durante el Festival y es recordada como de las mejores en ese rubro, a diferencia de Estados Unidos que se amontonó en Casa 4 o de Reino Unido, que ni sede tuvo.

Los espectáculos franceses también fueron muy reconocidos:

En música clásica, tres de los mejores conjuntos actuales: Les Siècles, Les Cris de Paris, Le Poème Harmonique. Y el tenor Stanislas de Barbeyrac en recital; en música contemporánea: varios programas del conjunto 2e2m, un cine-concierto sobre La Huelga de Eisenstein, y un concierto del IRCAM (Instituto de Investigación y Coordinación Acústica/Música); en músicas actuales, el Festival iniciará con un gran concierto gratuito al aire libre del grupo Dionysos, considerado como el “mejor grupo francés actual de rock” por la famosa revista Les Inrockuptibles; siguió una velada con los DJ franceses Chloé y NSDOS coorganizada por la revista Trax y el Festival MUTEK,

El penúltimo concierto del Festival, también gratuito y al aire libre, fue la Big Band de jazz Surnatural Orchestra. Por último, Jeanne Cherhal (canción francesa) y Blick Bassy (música del mundo) darán conciertos.

En teatro: Joël Pommerat (“Todo saldrá bien”), Wajdi Mouawad (“Inflamación del verbo vivir” y “Las lágrimas de Edipo”), Pascal Rambert (“Clausura del Amor”), y Benjamin Lazar (“Fábulas”).

En danza: el Ballet de Marsella (“Rocco”), Mourad Merzouki (“Pixel”), así como una creación exclusiva del Centro Nacional de la Danza (C.N.D.) para el Festival: una “Caravana” con espectáculos, workshops y proyecciones.

Y lo que llamó más la atención: el espectáculo circense de la última creación de James Thierrée (“La rana lo sabía”), y un espectáculo de la Compagnie Porte 27 (“Caída!”);

Hubo proyecciones de películas francesas, de óperas del Festival de Aix-en-Provence y de la Ópera de París. El dibujante François Olislaeger presentó una historieta alusiva al tema del festival.