Asesinan a estudiante universitario en zona centro de Salamanca

La víctima se encontraba en la calle Río Bravo cuando fue herido a balazos, pese a que recibió atención médica, falleció

Redacción Notus10 enero, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Un ataque armado en la zona centro de Salamanca dejó como saldo una persona sin vida. Al parecer fue identificada como un estudiante de la universidad tecnológica de Salamanca, quién se encontraba en la calle Río Bravo cuando sujetos armados le dispararon y pese a que recibió atención médica perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, la policía municipal arribó a la zona después de qué vecinos denunciaran las detonaciones. El hombre fue trasladado por sus propios medios para recibir atención médica, sin embargo, no sobrevivió.

La Fiscalía del Estado ya se encuentra investigando los hechos para dar con los presuntos responsables.

