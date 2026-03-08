Fiscalía de Guanajuato entrega cuerpo equivocado; joven que habían sepultado reaparece vivo

Valle de Santiago, Guanajuato.- Un error en los procesos de identificación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato provocó que el cuerpo de un joven fuera entregado a una familia equivocada, situación que salió a la luz luego de que el supuesto fallecido regresara con vida a su casa un día después de haber sido sepultado.

El caso se remonta al 3 de julio de 2025, cuando fue localizado el cuerpo sin vida de un menor desmembrado a un costado de la carretera Valle de Santiago–Uriangato, a la altura del kilómetro 72, en la comunidad de Jahuique, en el municipio de Valle de Santiago. Ocho meses después, tras confirmarse su verdadera identidad mediante pruebas de ADN, un juez ordenó la exhumación para que sus familiares pudieran recuperarlo

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para iniciar los procedimientos de identificación.

Días antes del hallazgo, Guadalupe Razo había denunciado la desaparición de su hijo Alberto, de 17 años, quien había salido de su domicilio en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, y no había regresado durante varios días. Debido a que el joven padecía de sus facultades mentales, su familia temía por su seguridad.

Posteriormente, la mujer fue contactada por la fiscalía para reconocer un cuerpo que coincidía con algunas características del menor desaparecido. Tras la identificación, el cadáver fue entregado a la familia, que procedió a darle sepultura en un panteón de Irapuato.

Sin embargo, un día después del funeral, vecinos informaron a la madre que su hijo había sido visto con vida en una comunidad cercana. Al día siguiente, el joven regresó a su hogar, confirmando que el cuerpo enterrado no correspondía a él.

Tras el descubrimiento del error, la familia notificó a la fiscalía, pero durante meses no hubo una resolución. Mientras tanto, la madre inició trámites legales para anular el certificado de defunción de su hijo y reactivar documentos oficiales como su CURP y acta de nacimiento.

El caso también afectó a la familia del verdadero fallecido, quienes durante meses solicitaron la devolución del cuerpo y recurrieron incluso a instancias de derechos humanos para exigir justicia. Finalmente, la tarde de este martes las autoridades realizaron el procedimiento para exhumar los restos y trasladarlos del panteón en Irapuato a otro en Valle de Santiago, donde fueron entregados a sus verdaderos familiares.