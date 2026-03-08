Más de 90 emprendedoras de Pénjamo impulsan la economía local

Pénjamo, Guanajuato.- Con la participación de más de 90 mujeres talentosas, este fin de semana el Jardín Principal Ana María Gallaga se llena de vida, creatividad y fuerza con la Cuarta Edición de la Expo Emprendedoras, un espacio dedicado a la venta, el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la economía de las familias penjamenses.

Esta iniciativa, enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), es un esfuerzo impulsado por la administración que encabeza la Presidenta Municipal, Yozajamby Molina. El objetivo central es brindar a las mujeres de Pénjamo plataformas dignas donde puedan expresar su talento, tejer redes de apoyo y compañerismo, y consolidar su fortaleza económica y social.

Bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, a cargo de Stephanie Mejía, la expo se alinea además con la estrategia de identidad y turismo “Aquí es Pénjamo”. A través de esta visión, se busca atraer a visitantes y familias locales para que conozcan y consuman lo hecho en nuestro municipio, posicionando el talento de nuestras mujeres como un atractivo de gran valor.

La realización de esta 4ta Expo Emprendedoras es reflejo del trabajo transversal instruido por la Alcaldesa, donde suman esfuerzos las dependencias de Desarrollo Económico, Cultura y la Dirección de Derechos Humanos, a través de la Coordinación de la Mujer.

Este evento comercial forma parte de una robusta jornada de actividades por el 8M, la cual ha incluido exitosas jornadas de salud integral preventiva, presentaciones artísticas, charlas escolares, entre otras actividades que continuarán este domingo 8 de marzo arrancando a primera hora con activaciones deportivas y, por supuesto, la permanencia de los stands de nuestras emprendedoras.

El Gobierno de Pénjamo hace una atenta invitación a toda la ciudadanía y turistas a visitar y recorrer la Expo Emprendedoras, abierta desde las 8:00 de la mañana. Apoyemos el consumo local y celebremos el talento, la resiliencia y la unión de la mujer penjamense