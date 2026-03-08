Irapuato golea a Alebrijes en la Liga de Expansión MX

Irapuato, Guanajuato

El Irapuato consiguió una contundente victoria tras imponerse 6-2 al Alebrijes de Oaxaca en partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura de la Liga de Expansión MX.

La Trinca Fresera mostró un ataque efectivo durante gran parte del encuentro y logró marcar diferencia en el marcador con anotaciones de Raúl Sandoval al minuto 19, Eduardo del Ángel al 51’, Edson Partida al 54’, Jassiel Ruiz al 59’, además de dos goles más por la vía del penal a cargo de Cristian Cruz al 78’ y José Salazar al 90+1.

Por su parte, el conjunto oaxaqueño descontó en el marcador con goles de Jesús Bustos, quien anotó al minuto 44 y nuevamente al 72.

Con este resultado, el equipo fresero suma tres puntos importantes en el torneo y mantiene aspiraciones de escalar posiciones en la tabla, tras una actuación ofensiva destacada ante su afición.