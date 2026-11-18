Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato reportó 2 mil 85 puestas a disposición ante el Ministerio Público entre enero de 2025 y noviembre de 2026, de las cuales el 45% estuvieron relacionadas con el delito de robo.

Los resultados fueron presentados durante una nueva edición de Platicando con Irapuato, como parte del programa Miércoles Ciudadano, donde autoridades municipales dieron a conocer las acciones operativas, preventivas y de profesionalización policial.

La conferencia fue encabezada por la secretaria de Seguridad Ciudadana Municipal, María del Consuelo Cruz Galindo, acompañada por directores y coordinadores de la corporación.

Durante su intervención, la funcionaria destacó la coordinación con autoridades estatales y federales para fortalecer las labores de seguridad, prevenir delitos y mejorar la capacidad de respuesta.

Como parte de los resultados operativos, también informó que, del 24 de agosto al 17 de noviembre de 2026, se registraron 645 faltas administrativas y 434 puestas a disposición ante el Ministerio Público.

En ese mismo periodo fueron asegurados 87 vehículos, 174 motocicletas, 889 dosis de droga y 17 armas de fuego.

Refuerzan operativos de prevención y seguridad vial

En materia de prevención, el coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Israel Martínez Negrete, informó sobre el operativo de pirotecnia, que se mantiene desde antes de septiembre y concluye después del 7 de enero.

Estas acciones buscan prevenir accidentes y generar conciencia entre la población sobre los riesgos del uso de artefactos pirotécnicos.

Por su parte, el director de Tránsito Municipal, Francisco Aguilar Velázquez, expuso las estrategias para prevenir accidentes relacionados con motocicletas, mediante la coordinación entre instituciones y la promoción de medidas de seguridad vial.

También invitó a las y los motociclistas a consultar los requisitos para recibir cascos de seguridad a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal.

El 70% de llamadas al 911 fueron falsas o no procedentes

En cuanto a la atención de emergencias, el director general del Centro de Cómputo, Comando, Comunicación y Control (C4), Víctor Aguirre Zúñiga, informó que durante 2026 se recibieron 380 mil llamadas a la línea 9-1-1.

De ese total, el 70% fueron clasificadas como falsas o no procedentes, situación que puede saturar las líneas y dificultar la atención de emergencias reales.

Ante este panorama, exhortó a la ciudadanía a utilizar responsablemente los números de emergencia para facilitar la respuesta de las corporaciones.

El funcionario también destacó el uso de drones de vigilancia como herramientas de apoyo para labores de monitoreo, búsqueda, rescate y atención operativa en campo.

Se gradúan 180 nuevos policías en Irapuato

En materia de formación policial, el director de la Academia de Formación y Profesionalización en Seguridad Ciudadana, Andrés Carrillo Maro, informó que entre octubre de 2025 y noviembre de 2026 se graduaron cinco generaciones de cadetes.

En total, 180 nuevos elementos se incorporaron a la corporación municipal como resultado de las acciones de reclutamiento y profesionalización.

El objetivo de estas acciones es fortalecer el estado de fuerza y contar con personal preparado para atender las necesidades de seguridad de la población.

Las autoridades municipales señalaron que continuarán trabajando en coordinación con instituciones estatales y federales, así como en estrategias de prevención, capacitación policial y uso de tecnología.

Estas acciones forman parte de los objetivos del Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27.