Fin de semana futbolero: Abasolo promueve deporte en niños y jóvenes

Los abasolenses demostraron su pasión al deporte en la liga infantil y el torneo juvenil organizados por la Comisión Municipal del Deporte

Abasolo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Abasolo, a través de la Comisión Municipal del Deporte (CUFIDE), continúa promoviendo la activación física y el trabajo en equipo mediante diversas actividades deportivas que fortalecen la convivencia familiar y el desarrollo de talentos locales.

El sábado 11 de octubre se llevó a cabo una jornada de la Liga de Fútbol Infantil en la Unidad Deportiva Municipal, donde niñas y niños demostraron su entusiasmo, disciplina y pasión por este deporte, fomentando valores como el compañerismo y el respeto.

Posteriormente, el domingo 12 de octubre, se realizó el Torneo de Verano “Juan Hernández”, organizado por CUFIDE en el Estadio Municipal, reuniendo a equipos de distintas categorías que participaron en un ambiente de sana competencia y unión deportiva.

Estas actividades promueven el deporte como herramienta de desarrollo integral, fortaleciendo el tejido social y generando espacios de recreación para las familias abasolenses.

