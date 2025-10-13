Por robo y homicidio, José Eduardo “N” será vinculado a proceso

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo auto de vinculación a proceso penal en contra de JOSE EDUARDO “N”, imputado por su probable participación en los delitos de homicidio y robo, ocurridos el pasado mes de marzo en el municipio de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con los datos recabados durante la investigación, el día 26 de marzo de 2025, alrededor de las 14:48 horas, el imputado llegó a un domicilio ubicado en la comunidad Apaseo el Alto, en dicho municipio. En ese lugar, disparó un arma de fuego directamente contra la víctima, causándole una lesión penetrante que provocó su fallecimiento en el sitio.

Posteriormente, JOSE EDUARDO “N” huyó a bordo de una motocicleta propiedad de la persona agredida, completando así también el delito de robo.

Gracias al trabajo coordinado del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal, se logró reunir los elementos de prueba necesarios que permitieron al Juez de Control vincular a proceso al imputado por ambos delitos.